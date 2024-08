INFO E LIMITAZIONI

In base alla determinazione 35/2024 dell’ONMS, per i residenti in provincia di Bergamo è obbligatoria la Tessera Del Tifoso per acquistare un biglietto e per poter entrare allo stadio. I tifosi dell'Atalanta, attraverso la propria tessera del tifoso, hanno potuto acquistare solo il terzo blu (settore ospiti), mentre i tifosi dell’Inter residenti in provincia di Bergamo possono acquistare un biglietto in tutti gli altri settori, con la Tessera dell’Inter “Siamo Noi”.