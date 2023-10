Inter-Bologna, Acerbi all’intervallo: “Dobbiamo essere più tranquilli e compatti”

"Era una partita sotto controllo, siamo entrati bene in area, stavamo facendo un ottimo primo tempo", ha detto Acerbi

Intervenuto ai microfoni di Dazn a fine primo tempo di Inter-Bologna, sul punteggio di 2-1 per i nerazzurri, Francesco Acerbi ha parlato così:

"Era una partita sotto controllo, siamo entrati bene in area, stavamo facendo un ottimo primo tempo. Il Bologna è un'ottima squadra, è bastato poco per riaprirla. Dobbiamo stare più compatti e tranquilli nel gestire la palla, cercando di fare gol e non subirne. Dobbiamo stare ancora più attenti"