Inter, Bolzoni: “Mancini era un po’ diverso dagli allenatori dei Top club. Ricordo…”

"Quindi l'Inter faceva 3-0 all'andata e al ritorno Mancini 'boom', dentro i Primavera. Lui è venuto a vedere un Inter-Milan in diretta Sky a mezzogiorno in cui io giocavo la mia seconda partita in Primavera. A fine partita gli han chiesto 'ti interessa questo, quello o quell'altro', per cui l'Inter aveva speso dei soldi, e lui ha detto 'no, io voglio solo Bolzoni'. Quindi io mi sono ritrovato dagli Allievi Nazionali in un mese catapultato in prima squadra. Il merito del mio inizio lo devo al Mancio perché ha fatto una scelta che probabilmente nessuno avrebbe fatto".