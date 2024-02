Intervistato da Sky Sport alla vigilia della gara contro l'Arsenal, il tecnico del Porto Sergio Conceiçao ha parlato anche di Mehdi Taremi : “Ha un problema muscolare ora. Sinceramente ho avuto dei giocatori in scadenza di contratto e hanno sempre giocato con me. Basta che si allenino bene, se fa parte della squadra è disponibile fino a giugno anche perché è un ragazzo fantastico e un professionista di altissimo livello”.

INTER-ATLETICO - "Inter e Atletico Madrid sono due belle squadre. L'Inter sta facendo molto bene con Inzaghi, Simeone è da una vita all'Atletico. Spero sia una bella gara. Se deve vincere qualcuno, spero sia l’Inter. Non sono stato tanto bene come alla Lazio per via degli infortuni, ma mi hanno sempre trattato benissimo".