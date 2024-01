TS – Inter, un nuovo caso Bremer? Sgambetto Juventus, strada tracciata per Djaló

Che la Juventus abbia appeal non è certo un mistero e questa storia che si sta delineando, anche per il fatto che si tratta di un altro difensore, ricorda quella che ha avuto due estati fa come protagonista Bremer. Anche in quel caso l'Inter aveva di fatto l'intesa con il calciatore ma non con il suo club di appartenenza e infatti, alla fine, il Torino virò per chi gli offrì più soldi: 40 milioni di euro dalla Continassa più 10 di bonus. Dunque se non tutto, molto fa pensare che dopo aver messo la freccia, la Juventus riuscirà a completare il sorpasso portando a casa questo gigante della difesa. Qualora la Vecchia Signora ottenesse il "sì" dal ventitreenne, avrebbe due opzioni: decidere di lasciarlo ancora per i questi sei mesi in Ligue 1 dove potrebbe tornare a rodarsi dopo il lungo stop per l'infortunio patito, oppure portarlo subito sotto la Mole in modo da utilizzare questa seconda parte della stagione affinché possa inserirsi al meglio negli schemi, nel gruppo e nella Serie A, prendendo confidenza anche con la lingua".