Un'Inter da record, che non ha alcuna intenzione di fermarsi. Il primato in classifica dei nerazzurri è travolgente e parte sicuramente dalla difesa che, con soli 12 gol subiti in 25 partite, è la meno battuta dei cinque maggiori campionato europei. Un bunker a caccia di uno storico record della Serie A, come scrive Libero:

"Il record di gol subiti è di 20 delle Juventus di Conte e Allegri e l’Inter è in linea per batterlo: se nelle 13 gare che deve disputare manterrà la media attuale di 0,48 finirà a 18 o 19. L’Inter arriva a questo livello di impermeabilità senza aver praticamente mai difeso la propria porta ma attaccando o governando il pallone lontano da essa. Trovare lunghi tratti di partita in sofferenza è impossibile, trovarne di brevi è una sfida: qualcuno ne ha memoria? Sono già 16 le gare a porta inviolata in campionato e 22 totali in stagione in 35 match: nessuno meglio nei top-5 campionati europei".