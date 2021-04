CdS – Inter, col Cagliari in evidenza forse l’unico difetto. Un cambio risolutivo, l’altro…

Dall'analisi del giornale sportivo la messa in evidenza di due scelte di Conte: quella di spedire in campo Hakimi e Lautaro e poi quella di togliere Eriksen e Sensi

La partita con il Cagliari ha messo in evidenza la difficoltà che a volte l'Inter riscontra con squadre che sono attentissime in difesa. È servito un gol di Darmianper sbloccare la partita ed è servita tanta pazienza per arrivare al gol e ai tre punti. "Ancora una volta è emerso forse l’unico difetto della squadra nerazzurra, che domina la serie A, ma che trova difficoltà a superare avversari che si arroccano davanti alla propria area di rigore", segnala il Corriere dello Sport.