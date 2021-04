Inter-Cagliari, Dazn in down: “Opportuni indennizzi a chi ha riscontrato anomalie”

Il canale streaming, in una nota, fa sapere che dopo i problemi tecnici avuti durante la gara rimborserà gli abbonati

Eva A. Provenzano

Era ora di pranzo e doveva giocare l'Inter, su Dazn, come da programma. Ma qualcosa è andato storto e per problemi tecnici sul canale non tutti sono riusciti a vedere gran parte del primo tempo. Tante le lamentele arrivate sui social per quanto accaduto.

In una nota consegnata all'ANSA il canale streaming, che ha appena acquistato i diritti per la Serie A nel prossimo triennio, ha chiesto scusa per l'accaduto e ha parlato di indennizzi.

"Siamo molto amareggiati per quanto accaduto oggi sulla nostra piattaforma. Siamo assolutamente consapevoli della grande responsabilità che abbiamo nei confronti di tutti i tifosi e dell'intero mondo dello sport. Come comunicato in precedenza, stiamo indagando il problema originato dal nostro partner Comcast Technology Solutions (CTS), che ha avuto un impatto su DAZN e su altri broadcaster europei".

Poi arriva il passaggio su 'opportuni indennizzi' per i tifosi. "Malgrado il problema si sia ora risolto consapevoli dell'effetto che questa situazione ha avuto soprattutto sui tifosi, offriremo opportuni indennizzi, che saranno comunicati nei prossimi giorni, a coloro che hanno riscontrato anomalie durante le partite del pomeriggio", conclude la nota.

(Fonte: Ansa)