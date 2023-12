Inter, dal calendario c’è un particolare non trascurabile in ottica seconda stella

Domani l'Inter sarà ospite del Napoli al Maradona nella seconda trasferta big di fila dopo quella contro la Juventus. Ma questo può diventare nel futuro un particolare a favore, come scrive Tuttosport: "Mancano ancora sei partite al giro di boa del campionato, ma per l’Inter la trasferta a Napoli solletica un paragone allettante. Da una parte l’ennesimo scontro diretto lontano da San Siro, dall’altra la naturale conseguenza di avere in casa al ritorno quasi tutte le sfide di vertice.

E in chiave seconda stella potrebbe rivelarsi un particolare non trascurabile. Proprio come era successo al Napoli scudettato l’anno scorso, che nel conto alla rovescia verso il titolo al Maradona aveva sfidato Roma, Lazio, Atalanta, Milan e Inter. Uno scenario simile attende i nerazzurri, che nel 2024 nei match di ritorno alla Scala del calcio riceveranno Atalanta, Juve, Napoli e Lazio, dovendo sfidare in trasferta solo Roma e, sulla carta, il Milan a San Siro".