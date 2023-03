Inter, Calha cambia i piani di Inzaghi: tocca ad Asllani e Gagliardini. E in difesa…

Come cambia il centrocampo con l'assenza del turco e la situazione nel reparto arretrato: per Tuttosport la coperta è corta

L'assenza di Hakan Calhanoglu rappresenta una brutta botta per Simone Inzaghi. Il tecnico dell'Inter non perde solo il motore del suo centrocampo ma un giocatore importante anche nelle rotazioni e in grado di far rifiatare Mkitharyan o Barella.