Archiviata l'andata degli ottavi di finale di Champions League, l'Inter torna a pensare al campionato: i nerazzurri affrontano domenica il Lecce. Possibili alcuni cambi rispetto all'undici sceso in campo dall'inizio contro l'Atletico Madrid. Prosegue, intanto, il recupero di Acerbi , come scrive il Corriere dello Sport: "A proposito di cautela, viene adottata anche con Acerbi, che si è fermato per un risentimento al polpaccio contro la Roma, lo scorso 10 febbraio. Ebbene, nel suo caso, la prima ipotesi era quella di farlo tornare con l'Atalanta. Tuttavia, vista la delicatezza della zona coinvolta, è facile che pure per lui si attendano il Genoa o il Bologna".

"Intanto, con il Lecce sono da mettere in preventivo una serie di rotazioni nell'undici titolare. Ieri, la banda di Inzaghi è tornata a lavorare alla Pinetina, ma le prove per il match contro i salentini cominceranno soltanto oggi. C'è margine, però, per fare qualche ipotesi. A centrocampo, per cominciare, si scaldano Frattesi e Asslani. Resterebbero fuori Çalhanoglu e Barella, con quest'ultimo destinato a fare staffetta con Mkhitaryan. Anche Bastoni dovrebbe riposare, con inserimento, come braccetto, di Carlos Augusto. A quel punto, il primo cambio per Dimarco diventerebbe Buchanan. Con Dumfries probabile titolare a destra, non è da scartare che pure Bisseck prenda il posto di Pavard in difesa".