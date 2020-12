Marchetti: “L’Inter non convince, cambierà ancora. Eriksen? La più grande bocciatura mai vista”

Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, ha analizzato nell’editoriale su TuttoMercatoWeb il successo numero sette di fila dell’Inter sul campo del Verona e le ultime voci di mercato a pochi giorni dall’apertura sessione invernale:

“L’Inter pur non convincendo appieno, vince. Ed è la cosa più importante. Si candida per un posto da protagonista. Conte prova a cambiare anche sistema di gioco, prova ad avere uomini che tentino l’uno contro uno e che possano saltare l’avversario e far saltare il bunker avversario. Pur mantenendo le due ali sulle fasce: insomma si prova a tornare con il trequartista ma in maniera completamente diversa rispetto a prima. Intanto un passo indietro di Lautaro che non gioca all’altezza di Lukaku, ma sopratutto con Perisic e senza Eriksen, ormai salutato anche da Marotta. “Merita di giocare, non si è integrato nel progetto dell’Inter”: detta così è la più grande delle bocciature mai viste recentemente per giocatori del suo calibro. Un vero peccato: senza stare ora a sviscerare dove stia la responsabilità maggiore. Se da parte dell’allenatore che non è riuscito a trovare la chiave giusta o da parte del giocatore che invece non è riuscito a tirare fuori quello che ha e ad aiutare la sua squadra a impreziosirsi.

L’Inter cambierà ancora. Non regalerà i suoi giocatori, ma delle scelte dovranno essere fatte. Le 7 vittorie consecutive non possono “illudere”. Il processo di crescita della squadra di Conte deve continuare, seguendo le sue idee e il suo credo tattico. Perché Conte è totalizzante, nel bene e nel male. Ma quelli che finora non sono stati coinvolti sono i presunti partenti. Che poi magari saranno rimpiazzati? Come e con chi? Di sicuro il più possibile con gli scambi. Senza tirar fuori i soldi insomma. Magari in prestito. Attenzione dunque alle opportunità, non soltanto a quelle sbandierate”.