CorSport: “Inter, c’è un campanello d’allarme arrivato all’orecchio di Inzaghi”

A partire dal match contro la Fiorentina di sabato, l'Inter inizierà un tour de force di nove partite in trenta giorni che renderà più chiaro il destino dei nerazzurri, con Inzaghi in corsa ancora su tre fronti:

"L’Inter ha tolto continuità dal proprio percorso, lanciato qualche segnale di resa ma al tempo stesso portato a casa un trofeo come la Supercoppa in gennaio. Ed è sensibile agli impegni ravvicinati: questo campanello d’allarme, arrivato all’orecchio di Inzaghi, non può rimanere inascoltato. Per esempio, l’Inter di recente ha lasciato per strada dei punti a cavallo della Champions", sottolinea il Corriere dello Sport.