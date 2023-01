Sky – Inter, Carboni dal Cagliari al Monza: domani le visite. Ecco la formula

Franco Carboni è pronto a cambiare casacca nel mercato di riparazione. Il giovane laterale di proprietà dell’Inter passa dalla Serie B alla Serie A. Lo riferisce Gianluca Di Marzio attraverso il suo sito: “Il Monza ha chiuso per il primo rinforzo del mercato di gennaio: dall'Inter arriva Franco Carboni, che finisce anzitempo il suo prestito al Cagliari e ora approda in Brianza per mettersi in gioco in Serie A. Il ragazzo classe 2003 andrà a completare la fascia sinistra del 3-4-3 di Palladino e sarà quindi l'alternativa a Carlos Augusto. Domani effettuerà le visite mediche prima e poi potrà essere ufficializzato dal Monza”.