Inter-Carlos Augusto, ci siamo: Palladino non lo convoca per il match di Coppa

Al termine della rifinitura pomeridiana, Raffaele Palladino ha convocato 25 giocatori per Monza-Reggiana, gara valida per i trentaduesimi di Coppa Italia Frecciarossa, in programma domenica 13 agosto alle 21.15 all'U-Power Stadium. Assente Carlos Augusto, che sta trattando gli ultimi dettagli con l'Inter.