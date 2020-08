Diego Carlos: “Pronti alla finale con l’Inter, nessuna paura. Ho studiato Lukaku a fondo”

Diego Carlos, difensore brasiliano del Siviglia, ha parlato della finale contro l’Inter e in particolare di uno dei giocatori nerazzurri: «Ho studiato Lukaku, le sue qualità, è molto forte nel corpo a corpo, ha velocità … È un attaccante completo e dobbiamo essere vigili», ha detto a Radio Siviglia. Ha parlato anche in generale della squadra nerazzurra: «L’Inter ha gareggiato in modo diverso, dal mio punto di vista, e sono rimasto sorpreso sul 5-0. Loro arrivano fortissimi alla finale. Hanno grandi attaccanti e sappiamo le difficoltà che avremo. Dobbiamo essere preparati per tutti i giocatori, non solo per Lautaro e Lukaku».

Ha anche aggiunto: «È la prima finale della mia carriera e voglio fare del mio meglio. Ci prepariamo sempre al massimo per ogni battaglia, sarà una gara difficile ma siamo pronti, abbiamo attraversato diverse difficoltà in questa stagione e le abbiamo superate quindi siamo preparati. Abbiamo uno spogliatoio unito, siamo una famiglia che fa calcio. Questo Siviglia non si arrende mai e questa è una nostra caratteristica che porteremo sempre con noi. Non abbiamo paura di competere contro l’Inter. Lo abbiamo dimostrato con lo United».

(Fonte: as.com)