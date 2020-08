L’Inter ha fatto tutto alla perfezione: contro il Siviglia sarà sfida tra correnti di pensiero

Un’Inter praticamente perfetta torna a respirare le grandi notti europee. Venerdì in programma la finale di Europa League contro il Siviglia. Ecco l’analisi di Repubblica:

“L’Inter è qualcosa in più dell’Italia che resiste, l’Inter ha stravinto come certe volte capita quando le partite le si preparano alla perfezione e le si interpretano di conseguenza. Alla finale di Colonia con il Siviglia (stile spagnolo purissimo: sarà una resa dei conti fra correnti di pensiero), l’Inter ci va sul cuscinetto d’aria di 5 gol allo Shakhtar senza toccare terra, con la partita migliore di una stagione che sta prendendo un senso solo ora che ne sta già quasi per cominciare un’altra“.

(Fonte: La Repubblica)