L’Inter ha deciso: pronto super contratto per Cavani. GdS: “Dall’entourage del Matador filtra…”

“Sette anni e duecento gol dopo. L’Inter che si appresta a separarsi definitivamente da mister 124 reti, al secolo Mauro Icardi, e che rischia di veder partire anche il suo erede Lautaro Martinez, non intende farsi trovare scoperta, in area di rigore. L’idea di riportare in Italia Edinson Cavani è reale”. Apre così l’articolo de La Gazzetta dello Sport in merito alla volontà dell’Inter di puntare su Edinson Cavani per l’attacco a partire dalla prossima stagione. Ora il pressing dell’Inter è serrato e i nerazzurri hanno pronta una proposta di contratto che può risultare decisiva.

TUTTO SU CAVANI – Secondo quanto riportato dalla Rosea, l’Inter avrebbe pronto un triennale: una scelta forte quella del club di Viale della Liberazione. “L’offerta importante è volta a confortare il giocatore sulla fiducia dell’Inter sulle sue possibilità di cambiare ancora le sorti di un club e al tempo stesso riduce il gap economico fra lo stipendio attuale dell’uruguaiano, 12 milioni di euro, e il top nel monte ingaggi nerazzurri, quei 7,5 milioni più bonus che già hanno convinto Lukaku ed Eriksen”, spiega la Gazzetta che evidenzia come la volontà sia quella di non sforare il tetto dei 7,5 mln a stagione. L’Inter, però, punta in maniera decisa su Cavani, considerata una polizza assicurativa in ottica Lautaro. Se il Barça riuscirà ad aggiudicarsi l’argentino, il profilo dell’ex Napoli può essere uno di quelli più adatti per la filosofia di Conte. E lo stesso allenatore ha indicato Cavani come obiettivo gradito.

CONCORRENZA – In attesa che l’offerta venga formalizzata, resta da capire la volontà di Cavani che sembra orientato ad aprire al ritorno in Serie A. Il Matador, però, valuta altre ipotesi. Oltre a United e Atletico, nelle ultime settimane si è aggiunto anche il nuovo Newcastle. Gli sceicchi sauditi, infatti, vorrebbero presentarsi alla grande con un colpo alla Cavani. I bianconeri potrebbero offrire un ingaggio più alto rispetto a quello dell’Inter ma l’attaccante non sembra intenzionato a rinunciare alla Champions. “Dal suo entourage professano calma, anche perché la situazione generale è fluida, causa emergenza, e la stessa scadenza del contratto del 30 giugno potrebbe essere prorogata d’ufficio per permettere al Psg di completare la stagione europea”, spiega La Gazzetta.