Inter, non solo De Paul: per il centrocampo c’è un altro nome segnato in rosso. Ma prima…

Continuano, seppur tra le tante difficoltà economiche e le voci di cessione della società, le manovre di mercato dell’Inter. Per quanto riguarda il centrocampo, il primo obiettivo (soprattutto in vista di giugno) è quello di Rodrigo De Paul, ma il capitano dell’Udinese non è l’unico nome sulla lista della dirigenza nerazzurra. Secondo Tuttosport “per il centrocampo restano nel mirino De Paul e Damsgaard (ma per accoglierne uno servirà probabilmente una cessione importante a fine stagione)“.