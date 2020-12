Inter, forte interesse per Damsgaard: possibile offerta ma il prezzo è già triplicato. E la Samp…

L’ultima scommessa vinta dalla Sampdoria si chiama Mikkel Damsgaard. Il talentino danese sta dimostrando in questa stagione di essere all’altezza di un palcoscenico importante come quello della Serie A a soli 20 anni. Nato a Jyllinge e arrivato dal Nordsjaelland, Damsgaard sta ripagando la fiducia di Ranieri: come sottolinea Calciomercato.com, con i suoi due gol e due assist nella Serie A 2020/21, a livello europeo è uno dei tre centrocampisti, nati a partire dagli anni 2000, ad aver preso parte ad almeno 4 gol nei top-5 campionati europei 2020/21, insieme a Florian Wirtz del Bayer Leverkusen e Giovanni Reyna del Borussia Dortmund.

Sul danese c’è da registrare il forte interesse dell’Inter: secondo il portale, al momento non c’è una trattativa ma presto potrebbe essere formulata un’offerta. E intanto il prezzo di Damsgaard si è impennato: arrivato lo scorso febbraio per 6,5 milioni, ora ne vale tre volte tanto, circa 20 milioni di euro. E solo una grande offerta potrebbe convincere i blucerchiati a lasciarlo partire.