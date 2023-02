Inter, sold out col Porto ma il record di incasso resterà al Milan. Un trittico…

L'Interha annunciato che nelle prossime gare, sia per l'Udinese, sia per il Porto, i tifosi nerazzurri a San Siro saranno numerosi. Quasi sold out per la sfida di Champions League. Ma non sarà battuto il record di incasso assoluto per una gara di CL in Italia. Lo ha fatto contro il Tottenham il Milan guadagnando ai botteghini più di 9 mln.