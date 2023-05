Marciniak secondo ad arbitrare finale Mondiale e Champions. Unico precedente: 2010

La designazione del polacco dà un motivo in più ai tifosi nerazzurri più scaramantici per sperare nell'impresa

Sarà il polacco Szymon Marciniak a dirigere la finale di Champions League tra Manchester City e Inter in programma il prossimo 10 giugno a Istanbul. Il fischietto si troverà ad arbitrare la sua prima finale, dopo aver svolto il ruolo di quarto uomo nella finale del 2018. Ha diretto otto partite di UEFA Champions League in questa stagione a partire dagli spareggi, compresa la semifinale di ritorno tra Manchester City e Real Madrid. Lo scorso dicembre ha arbitrato la finale della Coppa del Mondo FIFA 2022 tra Argentina e Francia in Qatar.