Inter, riparte la Champions. Tuttosport: “Sognare non costa nulla e poi…”

"Da Istanbul a Londra, dall’Ataturk a Wembley, dal 10 giugno 2023 al primo giugno 2024. Sognare non costa nulla e poi è arrivata anche la certificazione di un certo Guardiola («la sensazione che ho io è che l’Inter sia una seria candidata a tornare in finale»). E allora da stasera l’Inter vice campione d’Europa proverà a ripetersi". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito all'esordio dell'Inter in Champions League all'Anoeta contro la Real Sociedad.