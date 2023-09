Real Sociedad-Inter, Asllani al posto di Calhanoglu? Inzaghi sta pensando ad un’alternativa

Contro la Real Sociedad dovrebbe toccare ad Asllani in cabina di regia ma Inzaghi non ha ancora sciolto le riserve

L'assenza di Calhanoglu contro la Real Sociedad sembra spianare la strada all'esordio dal primo minuto per Kristjan Asllani . Secondo il Corriere dello Sport, però, non è detto che sia l'ex Empoli a prendere il posto del turco:

"Dunque largo in regia ad Asllani, che tornerebbe a partire titolare in Champions dopo il precedente dell’anno scorso sul campo del Bayern alla fine della fase a gironi. «Ha già giocato altre partite importanti - ha chiarito Inzaghi - In estate ci è stato richiesto da tante squadre, ma abbiamo deciso di tenerlo perché crediamo in lui». L’alternativa all’albanese sarebbe quella di piazzare Mkhitaryan in regia e schierare Frattesi dal 1’ sul centrodestra", si legge sul CorSport che lancia Pavard dal 1' al posto di Darmian.