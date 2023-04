GdS – Inter, che anima. Sarà passabile di querela il primo portoghese che si azzarderà…

"Un’Inter di lotta e di governo, miscelata bene. Barella, Lukaku e Bastoni a parte, è stata la notte di diversi giocatori che di rado vanno in prima pagina: Darmian, Acerbi, Mkhitaryan, lo stesso Dimarco. L’Inter ci ha messo l’anima, si è mossa di gruppo e no, non si è comportata come a Oporto. Il primo portoghese che si azzarderà a parlare di “catenaccio” sarà passibile di querela".