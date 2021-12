Inter, 103 gol e quinta volta senza subirne: “Le cifre parlano e dicono che…”

I numeri da paura dell'Inter di Simone Inzaghi. Continua a macinare vittorie e bel gioco la formazione nerazzurra

"Sesta vittoria consecutiva in campionato, diciotto punti raccolti in meno di un mese, dal 3-2 sul Napoli del 21 novembre. Quella sera l’Inter era sette punti sotto la coppia di testa formata da Milan e Napoli, oggi è davanti a tutti. Una dimostrazione di forza, condita da un altro record: 103 gol in Serie A nell’anno solare 2021. In precedenza i nerazzurri si erano fermati a 99 gol nel 1950 e la performance attuale è migliorabile perché prima di Natale c’è il match contro il Toro. E poi un altro dato, forse il più significativo in chiave scudetto: per la quinta volta di fila l’Inter in campionato non ha subito gol. L’ultimo a battere Handanovic è stato Dries Mertens a San Siro, nel finale contro il Napoli. Sono cifre che parlano e ci dicono come l’Inter abbia ripreso il filo di se stessa e sia ritornata strapotente, a tratti debordante", si legge.