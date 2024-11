In Europa l’Inter non ha mai subito gol, in Italia ne ha presi troppi. Col Napoli serve la versione europea

In Europa l’Inter non ha mai subito gol, in Italia ne ha presi troppi. Col Napoli serve la versione europea

”Da quando Inzaghi ha preso il posto di Conte, in Europa sono arrivate 19 partite su 33 senza subire gol: un record, come è un record quello di Sommer, imbattuto 8 volte su 11, sempre in Europa. Una solidità che in questo campionato non si è ancora vista del tutto e che il tecnico interista spera di riavere presto, per non dire subito”, aggiunge il quotidiano.