"Due anni vissuti ad altissima intensità. Due anni che hanno lasciato un segno profondo, ancora visibile. Conte ha rivoltato l’Inter come un calzino. Persino l’inno ha cambiato. Quel “pazza Inter” non era di suo gradimento. Lo disse il primo giorno. «La mia Inter non sarà pazza, ma regolare e forte. Vogliamo ritornare ai fasti di un tempo». L’inno fu cambiato".