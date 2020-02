TS – Inter, Handanovic ci prova ma non forzerà il recupero. Padelli ha convinto Conte

Samir Handanovic vuole fare di tutto per esserci nel derby e per questo si allenerà con un tutore. Però la presenza del portiere nerazzurro resta in forse. Perché dovrà veramente non rischiare nulla se dovesse scendere in campo. Questo perché poi dopo il derby ci sono il Napoli in Coppa Italia e nelle gare successive Lazio e Juventus da affrontare. Il recupero dovrà essere ragionato insieme allo staff medico. Intanto Padelli, pur non giocando da più di tre anni, è riuscito – nella gara contro l’Udinese – a tranquillizzare Conte. “L’allenatore – scrive TuttoSport – ha capito di avere in rosa un degno secondo di Handanovic (forse sarebbe stato il caso di testarlo in Coppa Italia, ma ormai quello è il passato). Il che rende tutti un po’ più sereni in ottica futura”.

(Fonte: TS)