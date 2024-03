SPECIALISTA DEL TRIPLETE — Il camerunese è stato il primo giocatore della storia a centrare il Triplete per due anni consecutivi con due squadre diverse. Nella stagione 2009/10 fu assoluto protagonista nella cavalcata trionfale in nerazzurro che portò alla vittoria della Champions League, dello Scudetto e della Coppa Italia. L'anno prima vinse tre trofei anche nelle fila del Barcellona.

QUINTA POSIZIONE AL PALLONE D'ORO — Nel 2009, pochi mesi dopo il suo arrivo all'Inter è giunto quinto nella classifica del Pallone D'Oro, in cui è stato inserito per 8 anni consecutivi.

MIGLIOR GIOCATORE DEL MONDIALE PER CLUB — Nel 2010 l'Inter vinse il Mondiale per club ed Eto'o fu premiato come miglior giocatore della competizione. In quell'occasione mise a segnò un gol nella finale contro il Mazembe.

37 GOL IN UNA SINGOLA STAGIONE — Segnò 37 reti nella Stagione 2010-11. È stato l'anno in cui ha realizzato più gol in tutta la sua carriera. Le sue ultime due reti furono decisive nella finale di Coppa Italia vinta dall'Inter per 3-1. Nella stessa stagione mise a segnò una tripletta nel match di Champions League contro il Werder Brema.

(inter.it)

