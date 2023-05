Lukaku, Milano scelta di vita. Ma c’è piano Chelsea: “Gli presenterà il progetto Pochettino”

Al belga verrà proposto di rilanciare la sua carriera a Stamford Bridge, quando tornerà a Londra dopo la fine dell’esperienza all’Inter

Manca un mese a fine stagione, ma si comincia già a pensare al mercato: e in casa Inter il futuro di Romelu Lukaku tiene banco, con il belga che, ad oggi, resta ancora un calciatore del Chelsea. E i Blues, come riporta La Gazzetta dello Sport, hanno un progetto chiaro per Big Rom: "Al belga verrà proposto di rilanciare la sua carriera a Stamford Bridge, quando tornerà a Londra dopo la fine dell’esperienza all’Inter: perché è già in rosa, perché è il secondo acquisto più caro della storia del club, perché a venderlo ai 113 milioni di euro pagati all’Inter nel 2021 è praticamente impossibile.

L’idea dei Blues è di presentare a Lukaku il loro nuovo progetto, fargli sentire quello che Pochettino ha in mente per lui e poi lasciargli un po’ di tempo per decidere. Il Chelsea del prossimo anno sarà una squadra ambiziosa ma senza coppe, impegnata in una ricostruzione che si proverà a rendere il più breve possibile. Pochettino lavorerà con la Premier come unico palcoscenico per plasmare i tanti giovani talenti arrivati a gennaio.

A Lukaku verrà offerto un ruolo in tutto questo, con l’idea di poter rilanciare la sua carriera nel campionato considerato il più importante al mondo. Le cose a Stamford Bridge nella passata stagione sono andate male ben oltre i problemi con Thomas Tuchel, ben oltre gli 8 gol in 26 gare di Premier, e il belga la scorsa estate ha spinto per andarsene non solo perché il tecnico tedesco con cui si era scornato era ancora in sella, con la nuova proprietà che ne aveva aumentato i poteri chiedendogli anche di occuparsi di mercato. È tutta l’esperienza nella capitale britannica che non ha funzionato per Lukaku, il motivo per cui ha spinto per tornare in Italia: Milano è quasi una scelta di vita", si legge.