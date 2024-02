"Per Frattesi al massimo ci sarà posto in panchina: i nuovi controlli svolti ieri invitano alla prudenza", commenta Tuttosport

Sono previste ampie rotazioni, in ottica Champions, per la partita di venerdì che l'Inter affronterà contro la Salernitana. Tra queste, però, non sembra esserci spazio per Frattesi, ancora non del tutto recuperato dall'infortunio.