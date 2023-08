Ranieri in conferenza: “Dobbiamo fare tesoro di questa gara. Inter in gestione, noi…”

Il commento del tecnico del Cagliari in conferenza

L'Inter torna dalla trasferta di Cagliari con tre punti meritati. Claudio Ranieri ha commentato la prestazione del Cagliari in conferenza stampa: "Come sta Pavoletti? Vedremo domani, sicuramente ci saranno degli esami. C'è da ammettere che l'Inter è entrata nella modalità gestione gara. Se faceva il terzo gol bene, ma non voleva prenderlo. Noi abbiamo avuto delle fiammate".