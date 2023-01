Inter, confronto impietoso con la scorsa stagione. CdS: “Numeri emblematici”

I nerazzurri hanno 9 puni in meno rispetto a un anno fa, e con il Napoli in fuga lo scudetto è ad oggi un miraggio

Fabio Alampi

Chiuso il girone di andata, è tempo di fare un primo, mini bilancio stagionale. Per l'Inter, come sottolinea il Corriere dello Sport, il confronto con lo scorso anno è impietoso: "Ci sono numeri che non possono essere trascurati. Per esempio quelli che raccontano come l'Inter abbia raccolto ben 9 punti in meno rispetto al girone di andata dello scorso anno (37 contro 46), abbia rimediato addirittura 6 sconfitte (contro l'unica con la Lazio), quasi un terzo quindi sulle 19 giornate disputate, abbia segnato 11 gol in meno (38 contro 49) e che la difesa si sia fatta battere 25 volte contro le 15 di un anno fa. Insomma, differenze nette, inequivocabili, frutto certamente di un avvio di torneo da dimenticare, che però la squadra nerazzurra non è riuscita davvero a invertire, ma semplicemente ad attenuare".

"Certo se il Napoli non avesse tenuto un ritmo spaventoso, forse si sarebbe notato di meno, e ci sarebbe anche meno delusione. Conta relativamente, però, nei giudizi in merito ad una squadra che non riesce a mantenere costantemente alto il livello delle sue prestazioni: colpa anche del poco turn-over? L'Empoli, infatti, è arrivato solo 5 giorni dopo il trionfo con il Milan in Supercoppa. E soltanto qualche settimana fa, gli uomini di Inzaghi si erano fatti raggiungere sul 2-2 dal Monza, al termine di una gara particolarmente grigia, subito dopo aver rifilato proprio alla squadra partenopea la prima e unica sconfitta in campionato.

Per la verità, non è che le altre big abbiano fatto granché meglio dell'Inter: sono più o meno tutte lì. Ma si tratta di una piccola e inutile consolazione. La realtà, infatti, racconta che Lautaro e compagni sono ormai fuori dalla lotta per lo scudetto, avendo accumulato in soli 19 turni 13 punti di distacco dal Napoli. Non solo la squadra nerazzurra dovrebbe sostanzialmente vincere tutte le partite di qui alla fine del campionato. Ma soprattutto la banda Spalletti dovrebbe incorrere in una clamorosa frenata, quasi un deragliamento, per far rientrare l'Inter. Tanto meglio, allora, che Inzaghi, assieme ai suoi giocatori, si impegni per non perdere il posto nella prossima Champions, visto che, nonostante la penalizzazione della Juventus, c'è grande affollamento dietro ai partenopei".