Lukaku, Dumfries e Correa: Inter, 3 rebus da risolvere quanto prima. Inzaghi…

I 3 giocatori, per motivi diversi, non stanno dando il contributo auspicato a inizio stagione dai nerazzurri

Fabio Alampi

L'Inter, dopo il ko interno contro l'Empoli, è chiamata a un pronto riscatto per una seconda parte di stagione da protagonista. Per farlo, Simone Inzaghi avrà bisogno del ritorno ad alti livelli di tutti i componenti della rosa, in particolar modo di chi non ha dato fin qui il rendimento sperato: gente come Lukaku, Dumfries e Correa.

Così scrive Tuttosport: "Fra le difficoltà che ha incontrato Simone Inzaghi in questo periodo della stagione c'è anche il rebus legato ad alcuni giocatori che dovrebbero essere fondamentali nelle rotazioni, ma che di fatto non hanno quasi mai inciso. Primo fra tutti, Romelu Lukaku. Uno che in estate ha fatto di tutto per tornare all'Inter, con Inzaghi che ne ha fortissimamente caldeggiato il rientro. Peccato che il belga sia incappato in una serie di infortuni che ne hanno intaccato la condizione. Infatti è ancora alla ricerca della migliore forma fisica. Di fatto il Lukaku formato scudetto che tutti si aspettavano di ritrovare a Milano non si è mai visto in campo - e l'Inter, ovviamente, ne risente per gol e risultati".

"Altro desaparecido dal campo è Denzel Dumfries. Uno che dopo la prima stagione in nerazzurro era riuscito nell'impresa (difficile) di non far rimpiangere troppo Hakimi. Aveva iniziato bene pure questa stagione, poi ha commesso qualche errore di troppo, ma al Mondiale è stato comunque protagonista con l'Olanda. Dal ritorno a Milano: il nulla. Manca la condizione. Da ritrovare, anche per metterlo in vetrina nel modo più goloso. [...] Infine c'è sempre Correa. Altro giocatore voluto e difeso (a oltranza e oltre il difendibile, a volte) dal tecnico interista. Per proteggerlo in estate si è preferito continuare a puntare su di lui che stringere su un certo Dybala. Il Tucu, però, non incide mai. Con Inzaghi che ha un bisogno estremo di trovarlo pimpante per dare riposo ai due titolari e gol dalla panchina alla squadra".