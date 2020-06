CorSera – Inter, Conte vuole qualcosa su cui non ha mai messo le mani

Il Corriere della Sera di oggi pone l’attenzione su Napoli-Inter in programma tra qualche ora: “La missione rimonta dell’Inter non è impossibile, difficile sì. La trasferta di Napoli fu il picco più alto per la formazione di Conte. Il giorno della Befana i nerazzurri vinsero 3-1, giocando la miglior partita della stagione, impressionando per qualità e forma. Prima della chiusura, l’Inter però era una squadra in affanno, battuta tre volte da Lazio, Napoli e Juventus, con il solo intervallo felice del Ludogorets. La Coppa Italia è un’arma a doppio taglio, può riaccendere l’entusiasmo o segnare un’altra eliminazione dopo la Champions League e la delusione di non essere più nel cuore della lotta scudetto. Conte al primo anno ha sempre vinto qualcosa, sulla Coppa Italia da tecnico non ha mai messo le mani, quando è arrivato a giocarsi la finale l’ha persa proprio con il Napoli. L’allenatore però è specializzato nelle partenze veloci, in campionato schizzò con un en plein di sei successi”.