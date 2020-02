La Stampa – Inter, vietato sbagliare: Conte ha una ragione in più per fare bella figura

Andata dei sedicesimi di finale di Europa League per l’Inter, che questa sera affronta il Ludogorets: una competizione che i nerazzurri non intendono assolutamente snobbare, a cominciare da Antonio Conte, deciso a riscattare le sue precedenti delusioni europee collezionate in passato. Così scrive La Stampa:

“L’Inter non può più sbagliare. Specie contro un Ludogorets che starà pure vincendo il campionato bulgaro per il 9° anno di fila, ma in Europa è poca cosa. C’è poi Conte che ha una buona ragione in più per fare bella figura, riscattando l’uscita anticipata dalla Champions. In Europa è ancora senza titoli. In Europa League, addirittura, ha un solo precedente che è la macchia più vistosa del suo triennio juventino. Ultima stagione 2013-2014: dopo l’uscita dalla Champions sotto la nevicata di Istanbul, l’eliminazione nella semifinale della coppa-bis contro il Benfica a un passo dalla finale prevista nello Stadium bianconero“.