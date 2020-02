Inter, addirittura otto assenti per il Ludogorets. Per Conte ampio turnover: le ultime

L’Europa League è il miglior modo per l’Inter per ripartire dopo la pesante sconfitta di domenica sera contro la Lazio. Come riporta Sportmediaset, contro il Ludogorets domani sera sarà titolare Eriksen con Vecino e Borja Valero. Cambiano gli esterni, con Moses e Biraghi che prenderanno il posto di Candreva e Young: in difesa giocherà Ranocchia con Godin e D’Ambrosio. In attacco la coppia Lautaro-Sanchez. Non partiranno invece con la squadra Handanovic, Skriniar e Brozovic, oltre agli infortunati Sensi, Gagliardini ed Esposito. Bastoni ha la febbre, mentre Asamoah non è in lista: aggregati i Primavera Pirola e Vergani.