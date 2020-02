Conte: “Cercheremo di onorare l’Europa League, rispettiamo il Ludogorets ma sappiamo che…”

Nel giorno di vigilia di Ludogorets-Inter, il tecnico nerazzurro Antonio Conte ha parlato a Inter TV:

“La squadra sta bene, ci siamo preparati nella giusta maniera. Cercheremo di onorare al meglio la competizione e di andare più avanti possibile. Il Ludogorets è una buonissima squadra, hanno ripreso da poco il campionato. Cercheremo di fare una buonissima partita”.

Che partita si aspetta?

“Mi aspetto una partita dove è inevitabile un’eliminazione in due partite, cercheranno di far valere il fattore campo. Abbiamo grande rispetto ma sappiamo il nostro valore e come ci stiamo esprimendo. La affronteremo con la giusta attenzione e umiltà sapendo di voler vincere”.