Appiano, Festa Inter: Conte in posa col fratello Gianluca che è stato eroico a Firenze

Immagini della vittoria che si associano a momenti particolari di una stagione vissuta intensamente dal tecnico interista

Impossibile non ricordarselo. A Firenze Conte era squalificato. Perché aveva discusso con l'arbitro Maresca durante la gara con l'Udinese. Era finito così nel gabbiotto del Franchi a vedere la sua Inter. E c'è un'immagine che più di tutti ha raccontato il suo stato d'animo in quella partita. L'urlo al telefono tenuto in mano dal fratello Gianluca ha fatto il giro del web e ha fatto sorridere tutti. Pure l'allenatore stesso che poi si è rivisto a fine partita nelle immagini in tv e ha commentato sui social: «Per fortuna la prossima partita torno in panchina».