Bordon: “Inter, scudetto meritato. Grandi meriti vanno a Oriali”

Intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati, l'ex portiere dell'Inter, Ivano Bordon, ha espresso la sua soddisfazione per lo scudetto

"Lo scudetto dell'Inter è davvero meritato, ancora più gradito vista l'attesa. Penso che Conte, dopo l'eliminazione dalla Champions, abbia detto ai ragazzi: 'Qui dobbiamo vincere lo scudetto'. Penso sia una cosa molto bella. La mia Inter? Era un calcio diverso. Ci chiudevamo bene, poi ripartivamo velocemente con passaggi in verticale. Oggi si inizia a giocare da dietro, con uomini bravi nel dribbling. Oriali? Per me è un fratello, abbiamo iniziato insieme nelle giovanili e abbiamo lasciato l'Inter insieme. Una parte dello scudetto è sua. Avrà sicuramente dato dei consigli a Conte, avrà dato tranquillità ai giocatori e all'ambiente in momenti difficili. Handanovic? Penso che sarà ancora il titolare dell'Inter. Il club potrebbe anche acquistare un secondo di un certo livello".