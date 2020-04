Inter, a centrocampo potrebbe arrivare un ex Milan. Difesa? Conte ha fatto un nome preciso

L’Inter si muove su più fronti sul mercato, per provare a rinforzarsi in tutti i reparti. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Libero, i nerazzurri sarebbero attivi al momento soprattutto in difesa e a centrocampo, dove i nomi caldi, oltre a Tonali, sarebbero Locatelli, ex Milan ora al Sassuolo, e Izzo del Torino:

“L’Inter comunque si muove su più fronti. L’ex rossonero Locatelli (22) del Sassuolo potrebbe raggiungere Sensi, mentre a Torino, sponda granata, è stato individuato il rinforzo per la difesa di Antonio Conte: Izzo, 28 anni e tanta esperienza nel reparto a tre. E i nerazzurri sono pronti anche al’asta anche per Tonali“.

(Fonte: Libero)