TS – Inter, a Parma un solo risultato. Conte obbligato a vincere, l’Atalanta corre forte

Dopo il pareggio deludente col Sassuolo, l’Inter tornerà in campo questa sera contro il Parma. La squadra di Conte avrà l’obbligo della vittoria, anche perché Juve e Lazio hanno già vinto e dietro l’Atalanta è in pressing.

“Il successo dell’Atalanta contro la Lazio ha invece permesso ai ragazzi terribili di

Gasperini

Conte. Unica consolazione per di avanzare a quota 54 punti, dunque a meno 4 dai nerazzurri di

Handanovic

e compagni, il fatto che l’Atalanta abbia sconfitto proprio la Lazio e dunque abbia permesso all’Inter di guadagnare un punto sui biancocelesti. E’ evidente, però, che la lotta per il secondo posto sia un brodino viste le premesse della stagione, la posizione in classifica a inizio 2020 e gli investimenti di Suning. Stasera i nerazzurri affronteranno un’altra squadra che si è presentata in salute dopo la sosta, quel Parma che all’andata sfruttò bene le lacune dell’Inter per strappare un 2-2 a San Siro”, si legge su Tuttosport.