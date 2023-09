Youth League, pagelle Real Sociedad-Inter: Cocchi, l’età non conta. Kamate leader

Aidoo 5,5 Si vede pochissimo in proiezione offensiva, spaventato dalle possibilii ripartenze di Orobengoa. (dal 27' st Guercio sv)

Stante 6,5 Leader della difesa in queste prime uscite stagionali, concentrato e meno irruento del solito.

Maye 5,5 Confermato al fianco di Stante al centro della difesa, appare troppo timido contro avversari non irresistibili. (dal 1' st Matjaz 6,5 All'esordio stagionale, si toglie lo sfizio della prima rete con la maglia dell'Inter)

Cocchi 7 Attacca, difende, accompagna l'azione e non si scompone quando finisce sotto pressione. Quarta partita ufficiale per l'Inter, quarta gara giocata dal primo all'ultimo minuto per lui: Chivu continua a dargli fiducia nonostante sia il più piccolo del gruppo (2007), e i risultati gli danno ragione.

Di Maggio 7 Conferma di stare benissimo fisicamente: corre per tutta la gara con lucidità e lotta in mezzo al campo.

Stankovic 6 Non brillantissimo, sbaglia anche qualche lancio semplice per uno con le sue qualità.

Berenbruch 6,5 Qualità e quantità, soldatino prezioso per Chivu. (dal 27' st Bovo 6 Entra per fare legna nel finale)

Kamate 7 Quando punta l'avversario e si accentra dà sempre la sensazione di poter creare qualcosa. In questo modo trova la rete del momentaneo 0-2 e crea numerosi pericoli. Cambio di ruolo che sembra quanto mai azzeccato. (dal 37' st Vedovati sv)

Sarr 6,5 Glaciale dal dischetto, si muove tantissimo ed è il primo ad alzare il pressing. Generoso.

Quieto 6 lampi di classe qua e là, ma non incide quanto potrebbe. Cercato poco dai compagni. (dal 27' st Spinaccè sv)

Chivu 6,5 Conferma per 10/11 la squadra vista sabato contro la Fiorentina, e nei primi minuti si vede una formazione intensa, aggressiva e propositiva. Peccato per le disattenzioni in fase difensiva, ma l'inizio di stagione promette bene.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.