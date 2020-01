CdS – Inter-Spinazzola, interviene Conte: colpo già in programma, c’è la convinzione che…

Un’ultima verifica prima di completare il trasferimento. Un intervento di Conte, che vuole cautelarsi. Nessun problema durante le visite effettuate ieri mattina alla clinica Humanitas di Rozzano, ma la volontà di non correre rischi, soprattutto alla luce delle condizioni di Asamoah (il ginocchio non dà garanzie, come dimostrano gli appena 18 minuti giocati dallo scorso 29 ottobre ad oggi). Come scrive il Corriere dello Sport, in casa Inter c’è la convinzione che Spinazzola darà le risposte previste anche negli ultimi test chiesti dall’allenatore nerazzurro.

Spinazzola potrebbe far parte già della spedizione per Lecce, mentre dalla sfida contro il Cagliari in poi sarà tempo delle scelte per Antonio Conte. L’ex Juve sarà inserito nella lista Uefa al posto di Asamoah. Il quotidiano spiega che il suo è un acquisto anticipato: l’arrivo di un laterale di livello era già programmato per l’estate ed è stato chiuso con sei mesi d’anticipo.