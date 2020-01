Sky – Inter, Asamoah non ci sarà contro l’Atalanta: ha lasciato Appiano. Resta invece Vecino

Kwadwo Asamoah non prenderà parte alla sfida di domani tra Inter e Atalanta. Secondo quanto riferito da Sky Sport, infatti, il laterale ghanese ha lasciato qualche minuto fa il ritiro di Appiano Gentile, dove si trova il resto della squadra, e non ci sarà dunque per la decisiva partita di San Siro contro la squadra di Gasperini, non avendo ancora pienamente recuperato dall’infortunio che lo ha tenuto fuori nelle ultime settimane.

Chi potrebbe esserci, anche se al momento molto più probabilmente in panchina è Matias Vecino, che a differenza di Asamoah è rimasto con i compagni nel centro sportivo di Appiano. Il favorito per giocare a centrocampo è Gagliardini.

(Fonte: Sky Sport)