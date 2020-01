Inter cooperativa del gol: 14 marcatori diversi, solo Liverpool e Real hanno fatto meglio

L’Inter di Antonio Conte non va oltre l’1-1 contro il Lecce e perde l’occasione per tenere il passo della Juventus, ora prima con 4 lunghezze di vantaggio. Per i nerazzurri gol di Alessandro Bastoni, entrato nella ripresa e subito decisivo: il difensore classe ’99 è il quattordicesimo marcatore diverso della stagione. Un numero che, come sottolinea Tuttosport, ha pochi eguali in tutta Europa:

“Alessandro Bastoni, al primo gol da interista, conferma il trend che vede la squadra di Conte una vera cooperativa del gol. Sono 14 i nerazzurri che si sono finora iscritti tra i marcatori, in Europa meglio solo Liverpool e Real Madrid“.