Inter-Correa, in estate sarà addio: pronti a muoversi 2 club di Premier League

L'avventura all'Inter di Joaquin Correa non è di certo andata secondo le aspettative: arrivato in nerazzurro nell'estate del 2021 per 31 milioni di euro, il Tucu non è riuscito a lasciare il segno, complici anche i tanti infortuni rimediati. Al termine della stagione, con ogni probabilità, si arriverà alla conclusione del rapporto. L'attaccante argentino, nonostante i recenti numeri non eccezionali, ha ancora diversi estimatori: secondo TeamTalk, il suo futuro potrebbe essere in Premier League.