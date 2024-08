A tutto questo si aggiunge la volontà di Correa di continuare a giocare ad alti livelli: per questo motivo non sono state prese in considerazione alcune ipotesi europee, così come gli abboccamenti dall'Arabia Saudita e la suggestione di un ritorno in Argentina. La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione sull'ex Lazio: "L'argentino vuole continuare a giocare in Europa, è convinto di valere un posto nei cinque campionati top e non prende in considerazione l'idea di tornare in patria, rifiutando pure la corte dell'Estudiantes di Veron.