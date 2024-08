Tornato in anticipo ad Appiano Gentile per rimettersi al lavoro dopo il trionfo in Copa America con l'Argentina, Lautaro Martinez è chiamato a farsi subito trovare pronto, complici gli infortuni di Taremi e di Arnautovic che lasciano senza troppe alternative in avanti Simone Inzaghi. Una situazione che, dati alla mano, non rappresenta un problema per il capitano nerazzurro, abituato a partire fortissimo già nelle stagioni passate.